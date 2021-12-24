Erzincan’da belediyenin çelik kasası çalındı

Erzincan’da, Tercan Belediyesi’nin çelik kasası gece çalındı. Polis, 2 şüpheli hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03. 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tercan Belediyesi’nin duvara bitişik plastik kapısını otomobile bağladıkları halatla söken 2 hırsızlık şüphelisi içeride bulunan belediyenin tahsilatlarının tutulduğu çelik kasayı çalarak, geldikleri araçla kaçtı.

Olay, sabah belediyeye gelen çalışanların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hırsızlık olayı polise bildirildi. Erzincan merkezden sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri Tercan Belediyesi’nde çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece saat 03. 00 sıralarında 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve 20 dakika sonra araca yükledikleri çelik kasayla kaçtıkları gözlendi.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’in il dışında olduğu belirtildi. Belediye Başkan vekili Asım Gökçe, “Sabah saat 08.30’da geldik, hırsızlık olayını fark ettik. Memur arkadaş içeri girdi çağırdı bizi. Gelin dedi içeriyi soymuşlar. Gittik baktık elimizi hiçbir yere vurmadan durumu polise bildirdik. Kameradan baktık 2 kişi kapıyı söküp çelik kasayı götürüyorlar. Kasanın içerisinde para olarak bin 500 civarında bozuk para vardı” dedi.

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