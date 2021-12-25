Karla kaplanan ve kartpostallık manzaraya bürünen Dumanlı Tabiat Parkı, havadan görüntülendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki, etrafı çam ormanlarla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, yaz aylarında olduğu gibi kışın da doğal güzelliğini koruyor. Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu tabiat parkı havadan drone ile görüntülendi.

Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı, önceki gün yağan karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşile bürünerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıktı.

Soğuk hava nedeniyle zaman zaman buzlanmanın meydana geldiği tabiat parkına giden yolda, Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

‘Kışın ayrı bir güzelliğe sahip’

Bazı araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekerken Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret eden vatandaşlar, "Burası kışın da ayrı bir güzelliğe sahip. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanları görülmeye değer. Hava oldukça soğuk. Kışlık kıyafetler giyinip buraya gelinebilir. Tavsiye ederiz" ifadelerine yer verdi.

2017 yılında Türkiye’nin 219. tabiat parkı ilan edilen 2 bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylasını adeta halı gibi örten kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanlık olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Dumanı Yaylasında, ağaçların ve gölün yüzeyi buzla kaplandı. Hafta sonu vatandaşlar Dumanlı Yaylası tabiat parkına gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Dumanlı bugün karlı kışlı bir ortamda bütün insanlığa bir şölen sunuyor. Vatandaşlarımızda yollarda Dumanlıya akın akın geliyorlar. Dumanlı Tabiat Parkı 2018 yılında başlandı. İnşallah 2022 yılı içerisinde açılışı yapılacak. Dumanlı Tabiat Parkımızda bungalo evlerimiz var. Bir kamp merkezimiz var. Yine alanda lokantalarımız var. Alanda kampçılarımızın konaklayabileceği mekanlar var. İdari binalar var. Dumanlı gerçekten misafirlerini hasretle ve özlemle bekliyor. Dumanlı bölgenin önemli bir mesire alanı olarak tabiat parkı olarak burada sizlere güzel günleri hem yaz hem kışın sunacak. Biz Refahiye’yi Anadolu’nun yeşil cenneti olarak tanımların Dumanlı’dan dolayı. Yeşil cennet tanımlamamıza bir de beyaz cennet ekleyebiliriz. Burası kışın bir başka oluyor. Yazın bir başka oluyor. Benim şöyle bir sözümde var. Dumanlı ile ilgili. Dumanlıya çıkarken dumanlıysa başın, Dumanlıya çıkarsın biter telaşın. Biraz önce çıkarken yorgunduk. Belki ama şimdi 2 bin 200 rakıma çıktık. Dumanlı da şuan da telaşımız bitti. İnşallah açılış yapıldığı zamandan itibaren burada insanlar konaklayacaklar. Gündüzleri özellikle çocuklar için baby life düşünülüyor Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından. Yine Dumanlı’da biz 5’incisi düzenlenen Doğa ve Gençlik Festivalini yaptık. Bu festival gençlerimizin katılımıyla çok kalabalık ile gerçekleşen bir festivaldi. Orman Bakanlığına teşekkür ederim böyle bir projeyi ilçemize kazandırdıkları için. Tüm Türkiye’den herkesi bu güzel yere gelmelerini bekliyoruz. Refahiye uzaklık açısından da E80 kara yolu üzerinde hemen ilçemizin yanı başında olan bir yer yolumuz asfalt güzel bir mekanımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.