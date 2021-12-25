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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göle buz kesti: - 30

İHA

Göle buz kesti: - 30

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisi etkisini artırdı. Ardahan’ın Göle ilçesi gece ölçülen eksi 30 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 30 derece olarak ölçüldü.
İl merkezlerinde kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 9, Ağrı’da 25, Ardahan’da 23, Erzurum’da 16, Kars’ta 21, Iğdır’da 8, Bayburt’ta 13 derece.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 1, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta 6, Ağrı ve Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.
Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi’nde 92, Ergan Kayak Merkezi’nde 34 ve Kop Kayak Merkezi’nde 28 santimetre olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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