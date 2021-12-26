Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 45 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.