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Girlevik Şelalesi dondu

DHA

Girlevik Şelalesi dondu


ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, soğuk havanın etkisi ile dondu. Şelalede 6-7 metreyi bulan buz sarkıtları, ilginç görüntüler oluşturdu.
Erzincan´ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 ile 15 derece arasında değiştiği bölgede şelalede 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Buz tutan şelaleyi gezen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
Şelaledeki buz sarkıtlarının fotoğrafını çeken Merve Çelik, "Her yer buz tutmuş. Çok güzel görünüyor. Çok güzel turistik yer. Gerçekten Erzincan´ın bir doğa harikası. Bütün herkesi buraya bekliyorum" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2021-12-26 13:24:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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