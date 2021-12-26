Girlevik Şelalesi dondu

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ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, soğuk havanın etkisi ile dondu. Şelalede 6-7 metreyi bulan buz sarkıtları, ilginç görüntüler oluşturdu.

Erzincan´ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 ile 15 derece arasında değiştiği bölgede şelalede 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Buz tutan şelaleyi gezen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Şelaledeki buz sarkıtlarının fotoğrafını çeken Merve Çelik, "Her yer buz tutmuş. Çok güzel görünüyor. Çok güzel turistik yer. Gerçekten Erzincan´ın bir doğa harikası. Bütün herkesi buraya bekliyorum" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-12-26 13:24:27



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