Jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk havalar nedeniyle, jandarma ekiplerince barınma, beslenme imkânı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürütüldü.

Çayırlı’da jandarma ekipleri, park, bahçe ve orman gibi noktalara mama, yem ve su bıraktı. Kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

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