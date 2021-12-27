Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden



ERZİNCAN, (DHA) GAZİANTEP´in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (36), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın´ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan´a geldi. Öğretmen Taşkın, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece, merkez Yenimahalle 301 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Gaziantep´in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın´ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan´a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşiyle tekrar konuşan Ayşegül Taşkın, bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası uykudan uyanan aile şoka girdi. Şüpheli Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı. Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-12-27 08:25:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.