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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

İHA

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken şelaleler, akarsular, göller buz tuttu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 13, Iğdır'da 9, Bayburt’ta 7, Tunceli ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, Bayburt ve Erzurum'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 6 ve Ağrı'da 8 derece olacak.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 92, Ergan'da 38, Sarıkamış'ta 32 santimetre olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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