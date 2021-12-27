Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış yaşanıyor

Erzincan Covid19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1117 Aralık arasındaki illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Erzincan vaka sayısı artan ilk 9 il arasında yer alırken yüzde 100,24 oldu.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, artış oranlarını gösteren tabloyu yayınlayarak, "1117 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.