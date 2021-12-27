Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (3)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren Ali Nazım Taşkın'ın (28) Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Taşkın, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-12-27 16:43:44



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