Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren Ali Nazım Taşkın'ın (28) Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Taşkın, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2021-12-27 16:43:44
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