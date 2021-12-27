Psikiyatri hastası, hastanede 2 sağlık çalışanı ile güvenlik görevlisine saldırdı



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde psikiyatri hastası, görevli doktor, tıbbi sekreter ile olaya müdahale eden güvenlik görevlisini silahla tehdit edip saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, güvenlik görevlisinin parmağı kırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri hastası olduğu belirtilen Erdem Ş., (25), hastanede görevli doktor S.Y., ile tıbbi sekreter A.E.´yi silahla tehdit ederek saldırdı. Araya giren güvenlik görevlisi B.K.A. da saldırıya maruz kaldı. Bunun üzerine beyaz kod verildi. Gelen polis ekipleri, Erdem Ş.´yi gözaltına alındı. Saldırıda doktor S.Y. ile tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A. yaralandı. B.K.´nın parmağının kırıldığı belirtildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "27 Aralık 2021 tarihinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görev yapmakta olan hekim S.Y., tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A.´ya karşı gerçekleştirilen silahla tehdit ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçlarını işlediği iddia olunan şüpheli E.Ş. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçlar nedeniyle gözaltına alındığı ve delillerin toplanmasının akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirtilip yasal gereğinin yerine getirileceği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-12-27 17:44:15



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