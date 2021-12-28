Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıl dönümünde anıldı

Erzincan’da EBYÜ 15. yıl etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’un 85. ölüm yıldönümü münasebetiyle “Mehmet Akif’i Doğru Anlamak” konulu konferans verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali Kafkasyalı yer aldı. Sözlerine İstiklal Marşı’nın kabul süreciyle ilgili bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, daha sonra Akif’in ailesi ve yapmış olduğu faaliyetler hakkında bir bilgiler verdi.

Daha sonra Akif’in öğretim hayatı hakkında bilgi aktaran Kafkasyalı, ilkokuldan itibaren dil öğrenmeye başlayan Akif’in Arapçayı babasından öğrendiğini, Akif’in edebiyat, yüzme, koşma, güreş gibi ilgilendiği alanlar olduğunu belirterek onun çok yönlü bir kişilik olduğunu vurguladı.

Umum müfettişliği gibi Mehmet Akif Ersoy’un devlet kademesinde yapmış olduğu idari görevler, yazılı ve sözlü edebiyatına yapmış olduğu katkılar, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadeleye vermiş olduğu desteklerden söz eden Kafkasyalı, Akif’i anlamak için onun yaşadığı dönemin özellikleri ve şartlarının iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti. Kafkasyalı, Akif’i anlamanın önemine vurgu yaparak konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemi, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden örneklerle anlatarak, Akif’in şiirlerinin hangi şartlarda yazıldığını, neden ve nasıl ortaya çıktığını katılımcılara aktardı. Akif’in ancak bu şekilde doğru anlaşılacağının altını çizen Kafkasyalı, İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif’i doğru anlamanın kurtuluşu, özgürlüğü, devleti ve dini doğru anlamakla eş değer olduğunu kaydetti.

Düzenlenen konferansa Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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