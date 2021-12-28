Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 66 bin lira ceza

9,5 metre uzunluğunda... Bir eşi daha yok

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ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde, yaban keçisi avlayan 3 kişiye 66 bin 176 lira cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Bağlar köyü kırsalında yaban keçisi avı yapıldığı ihbarını aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bölgeye giden av koruma ekipleri, avcılar tarafından vurulan yaban keçisini buldu. Ekipler, 3 avcıya 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten idari işlem yaparak, 66 bin 176 lira ceza kesti. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez

2021-12-28 15:06:16



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