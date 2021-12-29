“Mesleki Eğitim Merkezi Programı” tüm meslek liselerinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Mesleki Eğitim Merkezi Programı” tüm meslek liselerinde

İHA

“Mesleki Eğitim Merkezi Programı” tüm meslek liselerinde

Erzincan’da bulunan tüm meslek liselerinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı açıldı.
Mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için açılan Mesleki Eğitim Merkezlerinde ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlıyor.
Açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programında haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işletmede beceri eğitimi verilerek Mesleki Lisesi Diploması ile birlikte çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi ile vatandaşlara iş kurma imkânı sunuluyor.
Yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu herkesin kayıt yaptırabildiği programda iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılmakla birlikte 9, 10, ve 11. sınıflarda asgari ücretin en az yüzde 30’u maaş, 12. sınıfta ise asgari ücretin en az yüzde 50'si maaş veriliyor.
33 alan 181 dalda mesleki eğitim fırsatı ile önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında geçmiş çalışmışlıkların değerlendirilmesi sonucunda kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hakkı tanınıyor.
Ustalık belgesi sahiplerine, ön lisans ve lisans mezunlarına yüz yüze veya çevrimiçi eğitimle usta öğreticilik belgesi alma fırsatı veriirken ustalık ve kalfalık belgesi sahiplerine 1 yıllık eğitim ile Meslek Lisesi diploması alma fırsatı sunulmakta.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da “Bir Rol Model Olarak Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Bir Rol Model Olarak Mehmet Akif ve ...
Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor
YEREL HABERLER Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa ...
Köylüler, 29 yıl önce terör olayları nedeniyle kapatılan okulu yeniledi
YEREL HABERLER Köylüler, 29 yıl önce terör olayları nedeniyle ...
Köylüler, 29 yıl önce terör olayları nedeniyle kapatılan okulu yeniledi
YEREL HABERLER Köylüler, 29 yıl önce terör olayları nedeniyle ...
Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 66 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 66 bin lira ceza
Kardeşinin bıçakladığı Ayşe öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşe öğretmen, son yolculuğa ...
Kardeşinin bıçakladığı Ayşe öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşe öğretmen, son yolculuğa ...
Kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmen son ...
Bu köyde vatandaş devlet işbirliğiyle terörün izleri silindi Açılacak köy okulu ile terörün izleri silinerek geri dönüşler başlıyor
YEREL HABERLER Bu köyde vatandaş devlet işbirliğiyle terörün izleri ...
Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıl dönümünde anıldı
Erzincan’da yerli malı haftası kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da yerli malı haftası kutlandı
Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı
YEREL HABERLER Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı
Psikiyatri hastası, hastanede 2 sağlık çalışanı ile güvenlik görevlisine saldırdı
YEREL HABERLER Psikiyatri hastası, hastanede 2 sağlık çalışanı ile ...
Erzincan’da 3 sağlık çalışanı psikiyatri hastasının saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Erzincan’da 3 sağlık çalışanı psikiyatri hastasının ...
Ayşegül öğretmenin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ayşegül öğretmenin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (3)
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (3)
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (3)
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (3)
Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid- 19 vakalarında artış yaşanıyor
Erzincan’da ekmeğin gramajı düştü, fiyat aynı kaldı
YEREL HABERLER Erzincan’da ekmeğin gramajı düştü, fiyat aynı kaldı
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
YEREL HABERLER Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.