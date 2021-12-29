Kızılay ve Hocabey Mahalleleri için toplantı yapıldı

Erzincan Valiliğinde Kızılay ve Hocabey Mahalleleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yetkilileri ve TOKİ iştiraki Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. (GEDAŞ) yetkilileri tarafından, Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde TOKİ tarafından yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili sunum yapılarak, bilgiler verildi.

Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile Erzincan’ın, fiziki anlamda önemli bir değişim kazandığını ve bu değişimin yapılacak yeni çalışmalar ile devam edeceğini belirten Vali Mehmet Makas, “Bu projelerde emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Erzincan Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Mehmet Makas’ın başkanlığında yapılan toplantıya il Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Adın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iştiraki GEDAŞ yetkilileri katıldı.

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