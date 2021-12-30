Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra hedef Erzincan-Erzurum-Kars

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında AnkaraSivas hızlı tren hattının bitmesinin ardından hedefte ErzincanErzurumKars hattı olduğunu söyledi.

Erzurum’da gerçekleşen AK Parti Aralık Ayı İl Danışma Meclis Toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hedefimiz Erzincan, Erzurum ve Kars’a da hızlı tren getirmek. 2022 yılında AnkaraSivas hızlı trenini bitirdikten sonra ErzincanErzurumKars’a hızlı tren getirmeyi hedefliyoruz. 12 bin 800 kilometreye ulaşan demiryolu ağımız var. Demiryolu hatlarımızı çok çok daha arttıracağız. Ülkemiz yüksek hızlı trenlerle daha birkaç yıl önce tanıştı. Hedefimiz Erzincan’a, Erzurum’a ve Kars’a da hızlı tren getirmektir. Hiç endişeniz olmasın 2022 sonunda AnkaraSivas hızlı trenini bitirdikten sonra devam ettirerek ErzincanErzurumKars diye devam edeceğiz. Demiryolları çok maliyetli ve uzun soluklu, teknoloji isteyen işlerin başında geliyor. Teknolojisini kendisi üreten demiryolu sektöründe bir Türkiye var” dedi.

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