Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce erasmus+ akreditasyonu istişare toplantısı yapıldı.

Erasmus+ akreditasyonu, kurum ve kuruluşlara Erasmus programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunar. Erasmus akreditasyonu ile kurum/kuruluşlar, hedeflerini gerçekleştirmek üzere birkaç yıllık süreyi kapsayan hareketlilik faaliyetlerini planlama ve uygulama imkanı bulabilir. Aynı zamanda bu kurum/kuruluşlar farklı teklif çağrısı dönemlerinde hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece bütçe talebinde bulunarak Erasmus programından kolaylıkla faydalanabilir.

Konuya ilişkin Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu kapsamda Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahip olduğumuz okul eğitimi akreditasyonunda yapacağımız hareketlilik için tarafımıza 76.677,00 Euro hibe desteği sağlanmıştır. Konsorsiyum üyesi olan okullarımızla bu hibeyi en verimli şekilde kullanabilmek, hareketlilik faaliyetlerini en kaliteli şekilde gerçekleştirebilmek ve olabildiğince üst seviyede fayda sağlamak adına Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ArGe Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol'un katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıda süreç planlaması, bütçe yönetimi, komisyon oluşturulması konularına değinilmiştir. Oluşturulacak olan komisyonlarla faaliyetin iş birlikçi, adil ve şeffaf bir şekilde planlanması konularında fikir birliğine varılmıştır.” denildi.

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