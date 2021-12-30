Kayakçılar yarışlara yüksek kesimlerde hazırlanıyor

Erzincan’da bu yıl beklenen karın yağmaması nedeniyle antrenman yapamayan 14 ilköğretim öğrencisinden oluşan kayaklı koşu sporcuları, önümüzdeki aylarda Siirt veya Ağrı’da yapılması planlanan yarışmaya 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde hazırlanıyor.

Erzincan merkezde kar olmaması nedeniyle kente 41 kilometre uzaklıktaki Sakaltutan Geçidine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tahsis ettiği araçla giden kayaklı koşu takımı sporcuları, kırsal bölgelerde yarışlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağrı veya Siirt’te yapılacak olan Kayaklı Koşu Yarışmasına hazırlanan çocuklar, yarıştan dereceyle dönebilmek adına kıyasıya mücadele veriyor. Kondisyon çalışması yapan sporcular, antrenmanlarını karın yoğun olduğu yüksek kesimlerde yapmaya çalışıyor.

Antrenmanlarla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü Mehtap Baştuğ, “Sakaltutan Geçidinde kar bulduk. Sporcularımı Kayaklı Koşu Yarışmasına hazırlayabilmek için buraya geliyoruz. 14 sporcumu antrenmana getiriyoruz. Yarışlara hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu çocukları okullarda tarayarak, kayak sporuna olan yeteneklerine göre belirledik” dedi.

Kayaklı koşu antrenmanı yapan çocuklar ise, “Elimizden geldiği kadar yüksek kesimlere çıkıp yarıştan geri kalmamak için antrenman yapıyoruz. 11,5 saat boyunca burada kayıyoruz. Yarışlarda güzel dereceler elde etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.

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