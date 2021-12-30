Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem desteği

Doğu Anadolu’da yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Erzincan, Erzurum, Ağrı, ve Kars’ta son günlerde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze gibi gıdalar doğaya bırakıldı. Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde, STK'lar ve kamu kuruluşlarının katılımı ile kış boyunca devam edileceğini bildirdi.

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