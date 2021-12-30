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Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İHA

Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Erzincan'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Erzincan’da geçtiğimiz günlerde aldığı alkolün ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Halil B. ve Aydın G.’nin hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede 22 Aralık tarihinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Ercan S.'de (56), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentte sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı da 3'e yükseldi.
Ercan S.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla aynı hastanenin morguna alındı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde kaçak içki operasyonları sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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