Çayırlı Çaykent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent Ortaokulu’nda salgın sebebiyle ertelenen 2020 yılı 8. Destekleme Programı Bilim Fuarının açılışı Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Mustafa Güneş ve davetlilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

İki gün süren fuarda, sergilenen projelerin sunumunu proje yürütücüsü rehberliğinde, 30 okul öğrencisi, 5 danışman öğretmen gerçekleştirdi. Birçok öğrenci velisinin de katılım sağladığı fuarda pandemi koşulları sebebiyle katılımcılar grup şeklinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek salona alındı.

Bilim Fuarında araştırma türünden 5, incelemeden 4 ve tasarım türünden 3 proje çeşidi olmak üzere toplamda 12 proje sergilendi. Öğrencilerin bilimle buluşmasını, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamak amacıyla yapılan Bilim Fuarına katılım ve ilgi yoğun oldu.

İlgili Bilim Fuarına Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Mustafa Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Koordinatörü Adnan E. Fırat, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Ekip Üyesi Harun Ayaydın, Çaykent Okul Müdürü Suudi Nayır, Okul Müdür Yardımcısı Metin Güler, proje yürütücüsü Muhammed Yunus Emre Sevilir, okul öğretmen ve öğrencileri, öğrenci velileri ile davetli kapsamında fuarda bulunan ilçe genelindeki okullarda görev yapan okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

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