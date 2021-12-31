Refahiye’de Hacı Bektaş-i Veli Anma Programı düzenlendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Hacı Bektaşi Veli Anma Programı düzenlendi.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç’ın da katıldığı Öğretmen Aysel Altun Anaokulu Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen Hacı Bektaşi Veli Anma Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yaver kürsüde yerini aldı. Ardından “Ney Dinletisi” eşliğinde günün anlam ve önemini belirten EğitimciYazar İhsan Ünlü tarafından deyişlerle ile birlikte sunum gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Eyüp Kaykaç’ın yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yaver, EğitimciYazar İhsan Ünlü, kurum amirleri, köy muhtarları ve davetliler katıldı.

Katılımcılara çeşitli tasavvuf müzikleri dinlettirilirken ikramlar eşliğinde “Hacı Bektaşi Veli Anma Programı” son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.