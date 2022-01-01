Nesli tükenmeyen meslek anahtarcılık ve çilingirlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmeyen meslek anahtarcılık ve çilingirlik

İHA

Nesli tükenmeyen meslek anahtarcılık ve çilingirlik

Temeli yaklaşık 2 bin yıl öncesinde ki Mısırlılara dayanan ve tarihin en eski mesleklerinden biri olan anahtarcılık ve çilingirlik, tarihin tozlu sayfalarına karışan mesleklerin aksine yeniçağa ayak uydurarak devam ediyor.
İlk olarak kapı köçeğinin kilidini açmak için kullanılan ve işin bilirkişisi olan anahtarcılık ve çilingirlik mesleği eskiden beri süregelen en önemli mesleklerden biri. Gelişen teknolojinin etkisiyle kaybolmayan anahtarcılık ve çilingirlik mesleği uzun yıllardır devamlılığını korumasıyla birlikte mesleği icra edenler tarafından nesli bitmeyen meslek olarak adlandırılıyor.
Anahtarcı kelime anlamıyla işlenmeyen kapı, kasa, oto, masa, dolap gibi eşyaların kilitlerini açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar, kilit montajı, kilit bakım ve onarım işlerini yapan kişi olarak tanımlanıyor. Beraberinde çok yönlü işlerin yapımında görülen anahtarcılık ve çilingirlik mesleği; örnek anahtara “Chip” kontrolü, anahtar kopyasını çıkarma, anahtar yapım esnasında oluşan çapakları alma, anahtar kodlama, maymuncuk hazırlama, kilit açma tutanağı, kilit açma, kilide anahtar yapma, kilit tamir ve bakımları, kilit şifrelerini değiştirme, kilide barel takma, emniyet sistemi takma ve gerekli durumlarda ise bilirkişilik yapma gibi birçok detayı olan bir iş kolu olarak sürdürülmeye devam ediyor.
Bu mesleğe 1983’lü yıllarda başlayan esnaf Turan Yıldırım mesleği oğlu Furkan Yıldırım’a öğrettiğini belirterek, “Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek elemen yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım. Bu dükkanda oğlumun, ben arada uğruyorum.” ifadelerini kullandı.
Çelik kapı dâhil tüm kapı anahtarlarını yenilediklerini söyleyen Yıldırım tüm bu kapılar için çilingirlik hizmeti de verdiklerinin altını çizdi.
Söz konusu meslek günümüzde Meslek Yüksekokullarında “Makine Teknolojisi” alanında anahtarcılık ve çilingircilik dalında eğitimleri verilen bir meslek kolu haline gelmiş durumda. Mesleğe başlamak için öncelikle çıraklık eğitim sürecinden geçmek gerekiyor. En az ortaokul mezunu olanlar çıraklık eğitimi alabiliyor. Bir işyeri kurmak veya çırak olarak bu meslekte çalışmak için ise çıraklık sözleşmesinin imzalanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı öncesi Erzincan’da “Huzur 24” uygulaması
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi Erzincan’da “Huzur 24” uygulaması
Refahiye’de Hacı Bektaş-i Veli Anma Programı düzenlendi
YEREL HABERLER Refahiye’de Hacı Bektaş-i Veli Anma Programı ...
Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı
YEREL HABERLER Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı
Erzincan milletvekilleri 2021 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Erzincan milletvekilleri 2021 yılını değerlendirdi
Çayırlı Çaykent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çayırlı Çaykent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışı ...
Polis ekiplerine “Temel İlk Yardım Kursu”
YEREL HABERLER Polis ekiplerine “Temel İlk Yardım Kursu”
Erzincan kışa hazır
YEREL HABERLER Erzincan kışa hazır
Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e ...
Erzincan´da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Erzincan´da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı
Erzincan Gençlik Merkezi personeline afet bilinci eğitimi verildi
YEREL HABERLER Erzincan Gençlik Merkezi personeline afet bilinci ...
Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzincan polisinden huzur uygulaması
YEREL HABERLER Erzincan polisinden huzur uygulaması
Erzincan 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek
YEREL HABERLER Erzincan 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya devam ...
Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem desteği
Kayakçılar yarışlara yüksek kesimlerde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kayakçılar yarışlara yüksek kesimlerde hazırlanıyor
TAMP Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TAMP Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi
Erasmus+ akreditasyonu istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erasmus+ akreditasyonu istişare toplantısı yapıldı
Erzincan’da yeni evleneceklere ücretsiz SMA testi yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da yeni evleneceklere ücretsiz SMA testi ...
Refahiye’de öğretmenlere eTwinning bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Refahiye’de öğretmenlere eTwinning bilgilendirmesi
Çayırlı’da ‘Modern Hayvancılık Teknikleri Eğitimi Sertifika’ töreni yapıldı
YEREL HABERLER Çayırlı’da ‘Modern Hayvancılık Teknikleri Eğitimi ...
Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra hedef Erzincan-Erzurum-Kars
YEREL HABERLER Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra hedef ...
Kaymakam Çelik okulları denetlendi
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik okulları denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.