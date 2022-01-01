Erzincan, kar yağışıyla bembeyaz

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da gece başlayan kar yağışı, yeni yılın ilk gününde kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte gece başlayıp, sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışıyla her yer bembeyaz oldu. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı, 7 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, yükseklerde ise tipiyle etkili oldu. Kent merkezinde kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez

2022-01-01 10:45:37



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