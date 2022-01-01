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Erzincan, kar yağışıyla bembeyaz

DHA

Erzincan, kar yağışıyla bembeyaz


ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da gece başlayan kar yağışı, yeni yılın ilk gününde kent merkezini beyaza bürüdü. 
Kentte gece başlayıp, sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışıyla her yer bembeyaz oldu. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı, 7 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, yükseklerde ise tipiyle etkili oldu. Kent merkezinde kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez
2022-01-01 10:45:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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