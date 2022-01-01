Erzincan yeni yılın ilk gününe karla uyandı

Erzincan kent merkezinde yaşayan vatandaşlar 2022 yılının ilk gününe lapa lapa kar yağışıyla uyandı. Kent kardan beyaza bürünürken Girlevik Şelalesi adeta kartpostallık manzaraya büründü.

Yeni yılın ilk gününü karla karşılayan Erzincanlılar, kara hasret giderdi. Yüksek kesimler haricinde uzun zamandır kent merkezine yağmayan kar bugün etkisini gösterdi. Her tarafın beyaza büründüğü şehirde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri de kaldırımlarda yılın ilk kar temizliği işine koyuldu.

Kar özleminin bugün yağan karla sona erdiğini ifade eden vatandaşlardan Hasan Çakmak, “Erzincan’a uzun zamandır beklenen kar yağıyor. Çok güzel oldu. Daha da yağmasını arzu ediyoruz” dedi.



'Beyaz gelinliğini giyinen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini cezbetti'

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve bugün etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini adeta cezbetti. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta beyaz gelinliğini giyen Erzincan’daki Girlevik Şelalesi’nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.



‘Meteoroloji'den kar uyarısı’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk gününün raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin edilirken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

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