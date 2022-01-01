Kayak merkezinde 'şüpheli paket' tatbikatı 



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da jandarma ekipleri, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde şüpheli pakete müdahale tatbikatı yaptı. Tatbikat, bölgede kayak yapanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kayak sezonunun başladığı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde güvenlik tedbiri alan jandarma, şüpheli pakete müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Kayak merkezinde şüpheli paket ihbarı üzerine jandarma komando timleri, bomba arama köpekleri, patlayıcı madde uzmanları ve kar motorlu arama kurtarma timleri ile harekete geçti. Dronla havadan keşif yapılırken, kar kıyafetli jandarma komandolar da bölgede güvenlik tedbiri aldı. Belirlenen şüpheli paket, patlayıcı madde uzmanları tarafından su topu ile imha edildi. Tatbikat, bölgede kayak yapanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Jandarma komando, jandarma arama kurtarma ve asayiş timleri, kış turizm sezonu boyunca Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görev yapacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez

2022-01-01 13:31:01



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