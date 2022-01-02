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Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı

DHA

Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı


ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışıyor.
Kent merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan genelinde toplam 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışının ardından Refahiye'de 30, Kemah'ta 28, merkez ilçede 18, Çayırlı'da 6, Tercan'da 2 ve Kemaliye'de 2 olmak üzere toplam 86 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2022-01-02 11:25:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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