Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN merkezde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas E80 kara yolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ile Erzincan Gümüşhane kara yolunda 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan´da etkili olan kar ve tipi, ulaşımı etkiliyor. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçidinde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerindeki trafiğin aksamadan ilerlemesi için karayolları ekipleri iş makineleriyle sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2022-01-02 15:39:22



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