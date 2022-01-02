Erzincan’da eğitime kar tatili

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Vali Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, “03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan’ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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