Erzincan´da okullara kar tatili

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2022-01-02 19:47:16



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