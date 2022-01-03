Limon güven tazeledi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bedir Limon, yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sosyal tesislerde yapıldı.

Divan Kurulu Başkanlığını Birlik Başkan vekiliNamık Polater’in yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 2018201920202021 faaliyet raporu okunarak ibra edildi ve seçimlere geçildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve tek liste halinde yapılan seçimde Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Birlik Başkanı Bedir Limon seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.