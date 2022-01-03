Limon güven tazeledi

Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bedir Limon, yeniden başkanlığa seçildi.
Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sosyal tesislerde yapıldı.
Divan Kurulu Başkanlığını Birlik Başkan vekiliNamık Polater’in yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 2018201920202021 faaliyet raporu okunarak ibra edildi ve seçimlere geçildi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve tek liste halinde yapılan seçimde Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Birlik Başkanı Bedir Limon seçildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.