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Erzincan’da eğitime kar tatili Beyaz gelinliğini giyinen Erzincan’da görsel şölen oluştu

İHA

Erzincan’da eğitime kar tatili Beyaz gelinliğini giyinen Erzincan’da görsel şölen oluştu

Erzincan'da etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Beyaz gelinliğini giyinen Erzincan'da güzel görüntüler oluştu. Kentte tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan’da da etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı semtlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Araçlarının üzeri tamamen kardan kapanan vatandaşlar yola çıkmadan önce bir süre kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.
Kar kentte sabahın aydınlanmasına yakın saatlerde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erzincan’ın simgelerinden Dörtyol mevkiinde bulunan bakır sürahiyi kar yağışıyla birlikte çekebilmek için fotoğraf severler adeta akın etti.
Bu sene karın geç geldiğini belirten vatandaşlardan Selim Çınar, “Biz karı Karadeniz tarafından beklerken bu sefer Erzurum, Tunceli tarafından geldi. Kar Erzincan’da tuttu. Güzel de oldu” dedi.

‘Eğitime kar tatili’
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Engelli ve hamile olan kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

'Kar köy yollarını ulaşıma kapadı'
Beklenen kar kent merkezinde sevinçle karşılanırken yüksek rakımlı kesimlerde ise çileye dönüştü. Kar ve tipi dolayısıyla ErzincanErzurum kara yolu Sansa Deresi mevkiinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ulaşımda aksamalar yaşandı.
Öte yandan Erzincan Ergan Kayak Merkezinde de yağan karla birlikte kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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