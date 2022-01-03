Kardan kapanan köy yolu açılıp, hastaya ulaşıldı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde rahatsızlanıp, 112'den yardım isteyen hasta, kardan kapanan yol açılarak hastaneye götürüldü.

Erzincan'a 92, Refahiye ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Üçören köyünde rahatsızlanan Müntaz Ekincioğlu (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle kapanan köy yolunu görünce İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile yolu açtı. Daha sonra köye ulaşan sağlık ekipleri, karın ağrısı çeken Müntaz Ekincioğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ekincioğlu, Refahiye'deki bir hastanede tedavi altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2022-01-03 08:29:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.