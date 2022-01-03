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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı

İHA

Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
‘Kuvvetli rüzgâr uyarısı’
Erzincan ve çevresinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (5070 km/sa.) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Öte yandan bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 5, Bayburt ve Erzurum’da 9, Kars’ta 16, Ağrı’da 20, Tunceli ve Iğdır’da 6, Ardahan’da 8 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 5, Iğdır’da 4, Tunceli’de 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Bayburt’ta 2, Kars’ta 5, Ağrı’da 3, Ardahan’da 4 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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