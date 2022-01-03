Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları karda eğlendirdi

ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da kar yağışını çocuklar için eğlenceye dönüştüren Canser Atila, motosikletinin arkasına bağladığı kızaklar ile eğlenceli anlar yaşattı.
Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı kentte çocukları eğlendirmek isteyen Canser Atila, Demirkent Mahallesi'nde 8 kızağı motosikletine bağladı. Kızağa bindirdiği çocukları motosiklet ile çeken Atila, ilginç yöntemi ile keyifli anlar yaşattı.
Yazları motosiklet ile doğa turları yaptığını söyleyen Canser Atila, "Kar, kentimize geç yağdı. Ben de çocukları dışarıda görünce kızaklarını motosikletin arkasına bağlayıp, çekmeye başladım. Çocukları bu şekilde eğlendirdik" dedi.
Motosikletle kızak keyfi yaşayan Begüm Hiranur Ürek, kardeşiyleçok eğlendiklerini söyledi.
Zeynep Güneş ise kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.
Çocukların motosikletle kızak eğlencesini izleyen Bekir Ürek de "Komşumuzun böyle bir etkinliği oldu. Çocuklar da çok sevdi. Biz de motorlarımızı getiriyoruz. Hem çocuklara güzel bir etkinlik oluyor hem de biz güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez
2022-01-03 12:12:00
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