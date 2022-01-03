Havalar ısınıyor, kar erimesi ve çığ riskine dikkat!

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artması sebebiyle çığ, sel ve heyelan uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “03.01.2022 tarihi saat 18:00'dan 09.01.2022 tarihi saat 09:00'a kadar bölgemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin artacağı değerlendirilmektedir.

Artan sıcaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, sel, çığ tehlikesi ve benzeri oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.” denildi.

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