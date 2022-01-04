Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 1 kişi daha öldü

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Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte son bir ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Geçtiğimiz 17 Aralık'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde tedavi altına alınan B.Ş., 17 gün sonra hayatını kaybetti.

B.Ş'nin cenazesi Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Erzincan’da son bir ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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