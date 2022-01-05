2022 yılı ilk dönem için Tashih-i Hurûf Kursu düzenlendi

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Erzincan Müftülüğünce 2022 yılı ilk dönem için Tashihi Hurûf kursu düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, özellikle Kur'an Kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'anı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'anı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, Erzincan’da görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla seçilen personel arasında "Tashihi Huruf Kursu" düzenlendi.

2022 yılı ilk dönem Tashihi Hurûf kursu 13 kursiyerin katılımıyla 03 Ocak 2022 Pazartesi günü başladı. 3 ay süre ile, hafta içi her gün sabah saat 08.30 11.40 saatleri arası düzenlenecek olan kurs 2022 yılı nisan ayının 1’inci günü sona erecek.

Düzenlenen kursa İl Müftüsü Burhan Çakır, Müftü Yardımcıları İsmail Yılmaz ve Kâzım Ural, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Ali Şen, Camii Kebir İmam Hatibi Adem Kocatürk, Terzibaba Camii İmam Hatibi Ersoy Satılmış ve Camii Kebir Müezzin Kayyımı Erdoğan Seren rehberlik edecekler.

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