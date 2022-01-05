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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kar ve tipiden 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

İHA

Erzincan’da kar ve tipiden 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 6, Tercan'da 3, Üzümlü'de 6, Refahiye'de 3, Kemah'ta 6, Kemaliye'de 6 ve İliç'te 3 olmak üzere il genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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