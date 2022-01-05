İliç Kaymakamı Bek, Gaziantep vali yardımcılığına atandı

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Erzincan İliç İlçe Kaymakamı Mehmet Bek Gaziantep Valiliği’nde vali yardımcısı olarak görevlendirildi.

Sivas’ın Divriği İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken 20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İliç Kaymakamı olarak atanan Mehmet Bek, 14 Eylül 2021 tarihinde göreve başladı. Yaklaşık 4 ay Erzincan’da görev yapan kaymakam, alınan yeni karar ile Gaziantep Valiliği’ne vali yardımcısı olarak atandı.

Görev yeri değişen Kaymakam Mehmet Bek için veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğine, Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Karasoy, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli katıldı.

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