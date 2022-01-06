Okul bahçesinde minik öğrencilerin kartopu keyfi

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Erzincan’da ders arası teneffüse çıkan ana sınıfı ve ilköğretim öğrencileri, karla kaplı okul bahçesinde doyasıya kartopu oynayarak neşeli dakikalar geçirdiler.

Erzincan merkez Ulalar mahallesinde bulunan 75. Yıl İlköğretim Okulunun bahçesi bugün karın tadını çıkarak minik öğrencilerle şenlendi. Sıkı sıkı giyinip teneffüse okul bahçesine çıkan ana sınıfı ve ilköğretim öğrencileri kendilerini adeta bembayaz karın içerisine attılar. Dakikalarca arkadaşlarıyla kartopu oynayan öğrenciler doyasıya karın tadını çıkardılar.

Öğretmenleri nezaretinde kar keyfi yaşayan minik ana sınıfı öğrencileri timsah yürüyüşü yapmayı da ihmal etmedi.

Karda oyun oynayarak eğlendiklerini belirten öğrenciler, “Çok güzel. Kartopu oynuyoruz. Mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

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