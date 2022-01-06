Kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmaları için yağış öncesi yaptığı plan dahilinde şehir merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürü İsmail Mersinlioğlu, kar yağışından dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için ekiplerin planlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek; “Fen İşleri Müdürlüğü olarak ekipmanlarımız ve personellerimiz ile birlikte kar temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz şehir merkezimizde cadde, sokak ve kaldırımlarda 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.