Belediyenin kendi atölyesinde üretim devam ediyor

Erzincan’da toplu kullanım alanlarında kullanılacak kamelya, bank ve otobüs durağı gibi sürekli ihtiyaç hissedilen ürünler belediyeye ait marangoz atölyelerinde üretiliyor.

2021 yılı içerisinde marangoz atölyelerinde 327 bank, 152 piknik masası, 98 pergole, 68 ahşap otobüs durağı, 110 kompozit çöp kovası, 15 kamelya, 85 köpek kulübesi, 30 kedi kulübesi imalatı ve montajı yapıldı. Ayrıca marangoz atölyesi ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kent mobilyalarının bakım onarım çalışmaları da yıl içerisinde devam etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Marangoz atölyelerimizde personellerimiz tarafından daha düşük maliyetle bank, otobüs durağı, çöp kovası, piknik masası ve kamelya üretimi gerçekleştiriyoruz. Erzincan’ımızın ihtiyacını karşılamak ve kent estetiğine katkıda bulunmak amacıyla belediyemiz atölyelerinde ürettiğimiz ürünler ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.