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100 gram döner 35 - 38 TL Erzincan’da zamlı tarifeyi lokantacılar uygulamaya koymadı

İHA

100 gram döner 35 - 38 TL Erzincan’da zamlı tarifeyi lokantacılar uygulamaya koymadı

Erzincan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Aşçı ve Lokantacılar Odası tarafından alınan kararla yiyecek çeşitlerine yapılan zam, lokantalarda uygulanmaya başlamadı.
Geçtiğimiz günlerde, Erzincan’da Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğince alınan kararla lokantalarda müşterilere sunulan yiyecek çeşitlerine zam yapıldı. Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Başkan Telçeken konuşmasında yapılan fiyat tarifesinin lokantalarca uygulanmadığını söyleyerek, 100 gram dönerin 35 38 TL’den satıldığını açıkladı.
Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Biz bu fiyat tarifelerini yılda bir sefer çıkarıyoruz. 2020 yılında almışız, 2021 yılında almışız, 2021 yılının arasında bir tek 5 ay mesafe ile olan süreçte o bölümde almışız. 5 aylık bir süreç var. Şimdi fiyat tarifesinde 43 lira döner, 20 lira mercimek çorbası diye yazıyor ama biz Erzincan Lokantacılar Odası olarak, Erzincan esnafı olarak, lokantacılar esnafı olarak hiçbir işyerimizde hiçbir lokantamızda hiçbir restoranda ne 20 liraya mercimek çorbası var ne de 43 liraya döner var. Erzincan'da ki döner fiyatları 35 lira, en pahalısı 38 liradır. 38 lira olan dönerimizin fiyatı cadde üzerinde bulunuyor. Tabi ki 20 liraya döner veren ne var ama yine diyorum biz fiyat kararını yılda bir sefer alıyoruz. Bizim aldığımız 2021 yılındaki fiyat tarifesi 2022 yılının son günlerine doğru yani 2023 yılında alınacak fiyat tarifesini veriyoruz. 43 liraya muhtemelen yazın bile yenmeyecekler. İnşallah öyle temenni ediyoruz. Çünkü hiçbir malzeme hiçbir ürün, un, şeker, yağ hiçbir şey yerinde olmadığı için biz bir bakkal gibi bir market gibi akşam şu para olmuş yine mercimeğin fiyatını 20 liradan 23'e çıkaralım diye yapamıyoruz. Etin kilosu 35 liradan 60 lira olmuş biz bugün dönere veya başka bir şeye zam yapamıyoruz. Bizim yılda bir sefer aldığımız bir rayiç var, bu rayiç bedelinin 2022 yılının sonuna kadar süreceğini temenni ediyoruz. Gerçekten biz esnaf olarak, lokantacılar esnafı olarak biz de çok zor durumdayız. Biz de isteriz her şeyi daha ucuz satmayı, biz de isteriz Erzincan'da dönerin 25 liraya yenmesini, mercimek çorbasının işte 10 liraya içilmesini. Ama şartlar ortada.
Ben size burada bir şey söyleyeyim; 2020 yılında mercimek çorbası 11 lira, 2021 yılında 16 lira, 1 yılda geçmiş buradan da 20 lira olmuş. Döner 35 liradan 43 liraya çıkmış şimdi afaki bir fiyat değil yani bir kirli bilgi var ben bundan eminim. Bizim Erzincan’ımız, Erzincan esnafımız, Erzincan'ın lokantacılar esnaf olarak biz 43 liraya hiçbir yerde döner satmadık, satmıyoruz. 20 liraya mercimek çorbası satmadık satmıyoruz. Bu memlekette 24 saat ışığı yanan bir tek iş yeri restoranlardır. Ne zaman gitseniz bir tas muhakkak sıcak çorba içebileceğiniz yerler vardır. Onun için ben burada bize bağlı olan kayıtlı olan 150 tane lokanta adına konuşuyorum. Hiç kimse 43 liraya 100 gram döner yememiştir, yemeyecektir Allah'ın izniyle. 35 liradan kestiğimiz hayvan oldu 65 lira. 20 kilo yoğurdu alıyordum 35 liraya oldu 95 lira. Şimdi bizim de mecbur ayakta kalmamız için bazı şeyler yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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