Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt’un amca acısı

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un amcası Fayık Kurt hayatını kaybetti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un amcası ve sinema/dizi oyuncusu Ömer Kurt'un babası olan Fayık Kurt hayatını kaybetti. Fayık Kurt’un cenazesi Sivas’ın Zara ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, oyuncu Ömer Kurt, iş adamı Yusuf Ziya Kurt ve çok sayıda cemaat katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kurt ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

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