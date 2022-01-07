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Kalite yönetim sistemi çerçevesinde “Kurumsal İletişim” konferansı verildi

İHA

Erzincan'da kalite yönetim sistemi çerçevesinde "Kurumsal İletişim" temalı konferans verildi.

Kalite yönetim sistemi çerçevesinde “Kurumsal İletişim” konferansı verildi

Erzincan’da kalite yönetim sistemi çerçevesinde “Kurumsal İletişim” temalı konferans verildi.
Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde verilen konferans sabah ve öğlenden sonra iki oturum şeklinde gerçekleşti. Konferans, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt tarafından verildi.
Açılış konuşmasının ardından biyografisi okunarak kürsüye davet edilen Prof. Dr. İzzet Bozkurt, sözlerine biyografisinde akademik tecrübelerine ağırlıklı verilmesine karşın özel sektörde de çok fazla tecrübesi olduğunu belirterek başladı. İletişimin uygulamalı bir alan olduğu için sadece akademik veya sektörel uygulama yanlarının eksik kalacağını vurgulayan Bozkurt, sunumuna insanlığın geçirdiği evreler ve yaşam şartları bağlamında iletişim olgusuna olan ihtiyaçtaki yaşanan büyük değişimi resmederek başladı. Daha sonra iletişimin tanımı, gerekliliği ve türleri hakkında bilgiler veren Bozkurt, kişilerarası iletişimin önemine vurgu yaptı.
Eskiden özel kuruluşlarda iletişim departmanının küçük bir bölüm olduğunu belirten Bozkurt, şimdilerde ise kuruluşların en önemli departmanını iletişim ve pazarlama oluşturduğunu vurguladı. Bu durumun ortaya çıkmasında yaşadığımız dijital çağda işletmelerin artık fabrika, sermaye ve yerden ziyade sanal alemde anlam odaklı çalıştığı, yüksek kazançlar elde ettiği ve hatta siyaseti bile yönlendirdiğine dikkat çeken Bozkurt, günümüzde güçlü iletişimin kişisel ve kurumsal açıdan olmazsa olmaz bir olguya dönüştüğünü vurguladı.
İletişimin tanımı, temel iletişim süreci, neden iletişim ihtiyacı olduğu, iletişim türleri, dinleme türleri, sözlü/sözsüz iletişim ve kurumsal iletişim konularında gündelik hayattan örneklerle dinleyicilere bilgiler veren Prof. Dr. İzzet Bozkurt, özellikle öğrenciler ağırlıklı olmak üzere dinleyicilerden canlı denekler seçerek yaptığı uygulamalarla konuları iyice somutlayarak katılımcıları aydınlattı.
Konferans hatıra fotoğrafları çekimiyle sona erdi.

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