Başkan Aksun: “Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır” dedi.

Aksun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaparak gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Aksun açıklamasında; “Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve milletin sesi olan Basın mensuplarımız; demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.” sözü ile basının tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışının önemine dikkat çekmiştir. Günümüz şartlarında bilgiye ve habere erişimin kolaylaştığı, internet ve sosyal medyada da halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.

Bu düşüncülerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

