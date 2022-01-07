Klimalı duraklar kış aylarında vatandaşları ısıtıyor

Erzincan’da geçen yıl birçok noktaya yerleştirilen klimalı duraklar vatandaşların kış aylarında toplu taşıma araçlarını beklerken soğuktan korunmasını sağlıyor.

Belediye tarafından geçtiğimiz yıl şehir merkezinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan klimalı duraklar soğuğun etkisini göstermeye başladığı kış aylarında, toplu taşıma kullanan ve yol kenarında bekleyen vatandaşların imdadına yetişiyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzincan’da otobüs bekleyen vatandaşların soğuktan korunmak için sık sık kullandığı duraklarda yer alan sistemle hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte klimalar otomatik olarak devreye giriyor.

Klimalı kapalı duraklar özellikle üniversite okumak için şehre gelen öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Erzincan’ın özellikle son 3 gündür çok soğuk olduğunu söyleyen Mehmet Yiğit, “Hava soğuk, şu anda bile eksi derecelerde. Bu havalarda ulaşım sıkıntılı olduğu için klimalı duraklar hem öğrenciler hem de vatandaşlar için bir nimet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Canan Aydın ise, “

Ayşenur Bolat ise “Otobüs saatlerini biliyoruz ama yine de erken geldiğimiz bu sürede sıcak olması çok iyi oluyor” diye konuştu.

“Yapanların eline sağlık”

Klimalı durakları sürekli kullanmadığını fakat kullananlar için çok önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Selma Tunç’ta, “Çok güzel bir hizmet ben çok fazla kullanmıyorum ama kullananlar için çok önemli. Yapanların eline sağlık. Öğrenciler ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullananlar için güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

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