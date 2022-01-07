Aralık ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında 20 bin 979 yolcuya hizmet verildi

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanının 2021 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 19 bin 258, dış hat yolcu trafiği bin 721 oldu. Böylece aralıkta toplam 20 bin 979 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 167, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 182’ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 205 ton oldu.

12 aylık (ocakaralık) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında yolcu trafiği 278 bin 938, uçak trafiği 2 bin 444, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 936 ton olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.